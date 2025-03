Como Luísa Sonza se tornou tema de música de rapper

O rapper WIU surpreendeu os fãs ao lançar, às 21h desta terça-feira (11), o videoclipe da faixa “Luísa Sonza”, que conta com a participação especial da própria artista que dá nome à canção. O vídeo se desenrola em um ambiente imersivo e envolvente dentro da boate fictícia “808 Club”, também nome da última mixtape do cantor, lançada em fevereiro.

O videoclipe transporta o público para o universo vibrante e misterioso da vida noturna. No papel de uma dançarina hipnotizante do nightclub, Luísa Sonza brilha em cena, enquanto WIU assume uma posição de voyeur e espectador. Mesmo sem cantar na música, a popstar assume o protagonismo do audiovisual, trazendo uma performance impactante e memorável.

A direção do clipe ficou a cargo de Ryan Monotoshi, que já trabalhou com artistas como Teto, Duquesa e Vulgo FK. Já a direção criativa foi assinada pelo próprio WIU, em colaboração com o filmmaker Bruna Machado e Louis Brum.

O conceito visual do clipe está alinhado à estética da mixtape “808 Club”, que resgata as experiências de WIU na vida noturna de sua cidade natal. A faixa, lançada originalmente no álbum em janeiro, se destacou como a 5ª maior estreia global no Spotify na semana de seu lançamento. Musicalmente, o projeto reforça a identidade do artista dentro do trap “raíz”, um estilo que tem conquistado espaço no cenário nacional.

O que Luísa Sonza disse sobre fim da era ‘Escândalo Íntimo’

Após o sucesso de Escândalo Íntimo, lançado em 2023, Luísa Sonza reflete sobre o encerramento dessa fase e sua crescente conexão com o mercado musical latino. Em entrevista à Quem, a cantora afirmou sentir-se mais madura para seguir adiante.

“Finalizei Escândalo Íntimo, cumpri tudo o que queria com esse projeto e agora estou pronta para novos desafios”, revelou.

A artista destacou que sua relação com o cenário internacional vem se fortalecendo desde 2022, quando foi indicada ao Grammy Latino. “Já conhecia muitas pessoas desde então, e a internet tem um papel essencial nisso, tornando as barreiras menos rígidas”, explicou.

Apesar do interesse por colaborações internacionais, Luísa adota uma postura estratégica na escolha de parcerias. “Já recusei feats porque quero manter coerência no meu trabalho. Não adianta aceitar só para não perder a oportunidade, é preciso fazer sentido dentro do que estou construindo”, disse.

A cantora reforçou que, embora tenha grandes amigos na cena latina, prefere manter os próximos passos em sigilo. “Tenho muitos contatos, como a própria Emilia, mas se eu falar mais, acabo dando spoiler”, brincou.