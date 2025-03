Thamiris é eliminada no oitavo paredão do 'BBB 25'

Thamiris foi a eliminada do oitavo paredão do BBB 25 nesta terça-feira (11/3), com 61,73% dos votos. Ela disputou a berlinda com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3% dos votos, respectivamente.

Na semana passada, a irmã de Thamiris, Camilla, foi a sétima eliminada. Ela recebeu 94,67% dos votos, recorde de rejeição da edição e a quinta maior rejeição da história do programa. Veja, abaixo, a lista de quem já saiu do reality.

Pouco antes da eliminação, Vinícius se emocionou ao falar sobre uma camiseta laranja que escolheu usar na terça e que usa apenas em momentos especiais. Aline e Thamiris definiram a sensação de estar na berlinda, chamando de "estranha" e "ruim", respectivamente.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o embate entre Thamiris e Aline. "Thamiris decidiu se indispor com o mínimo possível de pessoas. Aline decidiu se indispor com todo mundo que entrasse em seu caminho", refletiu. Aline se emocionou muito ao permanecer no reality.

Vitória, Aline e Vinícius abraçaram Thamiris antes que a sister deixasse a casa. "Espero que possamos ser amigas lá fora", disse a atriz.

Em conversa com Tadeu Schmidt, a nutricionista disse que se abalou pela saída da irmã e com o afastamento de antigos aliados. "Meu coração estava machucado", comentou.

Relembre como foi a formação do Paredão

Maike, o líder, indicou Vinícius ao Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta. A mais votada pela casa, Thamiris, foi ao Paredão e teve direito a um contragolpe: Aline.

A ex-policial indicou mais um participante em novo contragolpe: Gracyanne Barbosa. As sister disputaram a Prova Bate-Volta, mas a influenciadora levou a melhor e se salvou.

Quem já saiu do BBB 25?

Arleane e Marcelo

Edilberto e Raissa

Giovanna

Gabriel

Mateus

Diogo Almeida

Camilla

