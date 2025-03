Show em homenagem a Elis Regina retorna à Brasília

Uma emocionante homenagem à inesquecível Elis Regina retorna aos palcos da capital federal para celebrar os 80 anos da cantora no espetáculo ElisPluralElis, no teatro Silvio Barbato do SESC Presidente Dutra do Setor Comercial Sul, em 15 de março, às 20h.

Produzido por artistas da cena brasiliense, o espetáculo oferece ao público uma nova leitura das obras de Elis Regina e revela diferentes facetas de uma das maiores cantoras brasileiras. A banda, formada por Nisvara como vocalista, Dido Mariano (contrabaixo), Marcus Moraes (violão e guitarra), Vitor Adonai (teclas) e Son Andrade (bateria), parte de arranjos originais encontrados nos discos da artista para apresentar surpresas e novas interpretações.

O espetáculo, apresentado com sucesso em 2024, sempre com ingressos esgotados, volta com uma performance que revisita os grandes clássicos e obras nem tão conhecidas da artista, além de revelar novas histórias e leituras sobre a vida e obra de Elis Regina. No palco, os músicos trazem releituras de clássicos, como Me deixas louca, Cartomante, Maria Maria, Só tinha de ser com você, entre outras canções memoráveis.

Além da performance musical, a produção inclui elementos audiovisuais, leituras e surpresas que cruzam a narrativa e resgatam momentos singulares e depoimentos sobre a artista, em um espetáculo dinâmico e sensorial. Para contextualizar as canções do repertório e mostrar novas perspectivas sobre a obra de Elis Regina, as músicas surgem entrelaçadas a textos, áudios e vídeos garimpados de biografias e entrevistas raras da cantora. O show apresenta acontecimentos pouco conhecidos, como as confidências trocadas com Rita Lee durante a prisão da artista em 1976, curiosidades sobre o álbum Elis & Tom, que completou 50 anos em 2024, e a sua aposta em O bêbado e a equilibrista como um incentivo para a anistia no Brasil.

Para a cantora carioca, Nisvara, “o espetáculo é mais do que uma homenagem, é um convite para se reviver a força dessa obra, dessa artista, dessa mulher chamada Elis Regina. Comemorar seus 80 anos, poucos dias antes de seu aniversário, é um presente para nós, para o público e para Brasília, além de ser uma forma de sentir o quanto ela segue viva, presente”.

O diretor artístico e pesquisador de espetáculos, o jornalista Anderson Falcão, revela um pouco do que o público pode esperar. “Imagine Elis entusiasmada em um programa de rádio lançando um disco ou indignada em uma carta deixada na delegacia, onde Rita Lee se encontrava presa. A inserção de outras linguagens ao espetáculo permite que o público possa compreender não só a obra, mas a personalidade, o pensamento, o momento histórico e as intenções do seu fazer artístico”, conclui Falcão.





ElisPluralElis

Em 15 de março, às 20h, no Teatro Silvio Barbato do SESC Presidente Dutra - Setor Comercial Sul, Quadra. 02, Edifício Presidente Dutra. Ingressos a partir de R$ 60, disponíveis do Sympla.