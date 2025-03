Como Benny Blanco inspirou Selena Gomez em novo single

Selena Gomez e Benny Blanco estão celebrando mais um marco em sua relação. O casal anunciou nesta terça-feira (11) que lançará a faixa “Sunset Blvd”, uma canção inspirada no primeiro encontro deles na icônica avenida de Los Angeles. O lançamento do single está previsto para o dia 14 de março.

A revelação veio acompanhada de uma foto do casal, compartilhada por Selena em suas redes sociais. “Nosso primeiro encontro foi na Sunset Blvd, e esse também é o nome da nossa nova música juntos”, escreveu a cantora na legenda. Blanco, por sua vez, respondeu de maneira carinhosa: “Você é minha torta de cereja.”

Recentemente, os dois foram vistos cantando a música enquanto passeavam pela avenida que inspirou a letra. “Sunset Blvd” faz parte do aguardado álbum I Said I Love You First, previsto para chegar ao público em 21 de março. O projeto conta também com as faixas “Scared of Loving You”, composta e produzida por Finneas, e “Call Me When You Break Up”, parceria com Gracie Abrams.

O relacionamento de Gomez e Blanco se tornou público em dezembro de 2023, e, aproximadamente um ano depois, eles oficializaram o noivado. O novo álbum promete narrar toda a trajetória do casal, explorando suas emoções e vivências compartilhadas. Algumas das faixas confirmadas incluem “Younger and Hotter Than Me”, “Ojos Tristes”, “Don’t Wanna Cry”, “Don’t Take It Personally” e “Cowboy”.

No início da semana, Selena também prestou homenagem ao aniversário de Blanco com uma série de fotos e uma declaração apaixonada: “Não sei o que fiz para merecer você, mas, caramba, estou feliz que você nasceu… feliz aniversário, baby”. O produtor respondeu de forma igualmente romântica: “Eu te amo, esposa”.

Selena Gomez revela faixas do álbum ‘I Said I Loved You First’

Selena Gomez compartilhou a lista de faixas de seu próximo álbum com Benny Blanco, I Said I Love You First.

A estrela de Only Murders in the Building revelou os títulos das 14 músicas postando uma foto segurando um pedaço de papel com os nomes listados em uma moldura Polaroid e escreveu: “Vazando mais alguns detalhes…”

“Benny e eu estamos muito animados em revelar a lista de faixas oficial do nosso álbum”, acrescentou.

Segundo a Billboard, com lançamento previsto para o dia 21 de março, I Said I Love You First traz os singles lançados anteriormente Scared of Loving You e Call Me When You Break Up, com participação de Gracie Abrams. E, como revelado por ela, o resto das músicas se chamam I Said I Love You First, Younger and Hotter Than Me, Ojos Tristes, Don’t Wanna Cry, Sunset Blvd, Cowboy, Bluest Flame, How Does It Feel to Be Forgotten, Do You Wanna Be Perfect, You Said You Were Sorry, I Can’t Get Enough e Don’t Take It Personally.

Vale lembrar que Selena Gomez e Benny Blanco ficaram noivos em dezembro. Em uma entrevista recente com Zane Lowe, da Apple Music 1, a cantora descreveu o projeto como “uma pequena amostra do que somos e de como fizemos isso juntos, e o quanto amamos isso e o quanto nos amamos”.