A valorização de Porto Rico em ‘La Mudanza’ de Bad Bunny

Na última segunda-feira (10), Bad Bunny transformou seu próprio aniversário de 31 anos em um presente especial para os fãs. O astro porto-riquenho divulgou o clipe da música “La Mudanza”, faixa que integra seu mais recente álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

O videoclipe carrega uma atmosfera intimista e nostálgica, destacando a importância da família na vida do artista. Com imagens de arquivo e retratos antigos, Bad Bunny se coloca no papel de um recém-nascido, enquanto narra a história de seus pais e suas origens. Em um momento marcante, ele surge já adulto, segurando a bandeira de Porto Rico e reafirmando sua identidade com versos impactantes: “Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio/Fala pra eles que esta é minha casa, onde o meu avô nasceu/Eu sou de PR, p*rra”.

O álbum “Debí Tirar Más Fotos”, lançado no início de janeiro, conquistou o topo da parada Billboard 200, refletindo a forte conexão de Bad Bunny com suas raízes. A obra apresenta uma fusão de ritmos tradicionais, como reggaeton, salsa, dembow e plena, explorando temáticas que vão do amor às questões políticas de Porto Rico.

Como Bad Bunny popularizou a música latina

Bad Bunny alcançou um marco histórico ao levar a plena — um gênero tradicional porto-riquenho — ao topo das paradas globais. A faixa “Debí Tirar Más Fotos” (ou “DtMF”), do novo álbum de mesmo nome, assumiu o primeiro lugar na Apple Music e no Spotify, quebrando recordes ao ser a música em espanhol mais reproduzida em diversos países simultaneamente na história da plataforma.

Apesar de sua profunda conexão com a cultura porto-riquenha, a plena nunca havia conquistado o sucesso mainstream que agora experimenta com “DtMF”. Originado em comunidades afro-porto-riquenhas após a abolição da escravidão, o gênero é conhecido por suas letras carregadas de narrativa e uso de percussão marcante. Bad Bunny, porém, reinventou o estilo ao introduzir vocais comunitários de jovens músicos da Escuela Libre de Música de Porto Rico, criando um impacto cultural sem precedentes.

A ascensão de um gênero marginalizado

A plena sempre foi um elemento central da cultura porto-riquenha, mas, fora da ilha, permaneceu desconhecida para grande parte do público internacional. Para MAG, produtor de longa data de Bad Bunny, o sucesso de “DtMF” surpreendeu até mesmo os envolvidos no projeto. “O que está acontecendo com essa música parece um movimento cultural. É como se o mundo estivesse abraçando Porto Rico de uma maneira linda”, disse ele à Rolling Stone.

Esse impacto foi amplificado pela inclusão de visualizações no YouTube que oferecem um contexto histórico sobre a plena e outro gênero tradicional, a bomba. Esses elementos educacionais e culturais permitiram que o público global entendesse melhor as raízes dessas músicas e a rica herança afro-porto-riquenha que as sustenta.