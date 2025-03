Maior festival drag da América Latina tem edição com nomes internacionais

O maior festival drag da América Latina, The Realness Festival 2025 tem a programação revelada de sua edição mais grandiosa. O evento desembarca na Vibra São Paulo, em 16 de agosto, com artistas que prometem uma experiência inesquecível para o público. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 260, e o evento tem início marcado para as 19h.

O espetáculo anual é celebrado por fãs do programa americano RuPaul’s Drag Race, reality show, desenvolvido e comandado por RuPaul, drag queen e apresentador estadunidense, onde artistas drags de todos os tipos competem pelo título de campeã, dentre outros prêmios. Com estrelas do show estadunidense chegando ao Brasil, o festival também conta com um elenco de peso com drags brasileiras de todo o país, com shows eletrizantes, dublagens icônicas e figurinos de tirar o fôlego.

Entre as atrações internacionais estão Sasha Velour, vencedora da 9ª temporada que com um trabalho focado na moda, arte, ativismo e storytelling visual, se consolidou como uma das drags mais inovadoras de sua geração. A vencedora da temporada All Stars 5, Shea Couleé, reconhecida por sua versatilidade e impacto na cultura pop, combinando moda, música e performance de forma inovadora. Roxxxy Andrews, Jewels Sparkles e Morphine LoveDion também estarão presentes no evento.

O evento celebra a cena drag brasileira com mais de 28 artistas nacionais, incluindo Silvetty Montilla, que, com mais de três décadas de carreira dedicadas à comédia, performance e entretenimento, se tornou um dos nomes mais influentes da arte drag no país, Ikaro Kadoshi, Natasha Princess, Marcia Pantera, Betina Polaroid, Hellena Malditta e a apresentadora do Drag Race Brasil, Grag Queen, vencedora do Queen of the Universe, competição criada por RuPaul para premiar a melhor drag cantora do mundo.

Com três edições esgotadas, o evento se consolida como a maior plataforma de cultura drag do Brasil. Além da tradicional pista próxima ao palco, pela primeira vez o evento contará com setores com assentos, garantindo uma experiência premium para os fãs. O evento foi criado pela Realness, empresa de entretenimento que impulsiona a arte drag para a grande mídia, firmando o festival como um dos mais aguardados do ano no calendário LGBTQIAP+ e pop nacional.

The Realness Festival 2025

Em 16 de agosto, às 19h, na Vibra São Paulo. Ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 260. Não recomendado para menores de 16 anos desacompanhados.