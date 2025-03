London Street Pub comemora 9 anos com programação especial

Banda Andanza comanda o público no dia 15, com muitos sucessos internacionais. - (crédito: Divulgação)

Em 16 de março, o pub brasiliense, London Street Pub, comemora nove anos de história com programação especial com dois dias de shows de pop rock internacional, na sexta-feira (14/3)e no sábado (15/3), além de promoções especiais e sorteios de brindes exclusivos para quem prestigiar o evento.

Na sexta-feira (14/3), a festa é comandada pela banda Old Play, que promete uma noite cheia de clássicos do rock internacional, com canções de grandes nomes como Bob Dylan, Creedence, Elton John e muitos outros. Já no sábado (15/3), a banda Andanza anima o público com um repertório recheado de sucessos internacionais. Para tornar a comemoração ainda mais especial, a cada R$ 100 consumidos, o cliente ganha um cupom para participar de sorteios com brindes oferecidos por parceiros e apoiadores do estabelecimento, incluindo copos personalizados e cervejas especiais.

Fundado pelo casal Fernanda e Sérgio Mesquita, o London Street Pub representa a partilha da paixão do casal por pubs e cervejas especiais com a vontade de criar um espaço único em Brasília. “A ideia surgiu da necessidade e do desejo de empreender. Sempre fui apaixonado por cervejas especiais e vi no London Street Pub uma oportunidade de unir essa paixão com um ambiente que promovesse boa música e experiências únicas”, relembra Sérgio.

Leia também: Brasília recebe peças sobre Virginia Woolf e sobre os bastidores do teatro



Segundo Fernanda, “queríamos criar um ambiente que refletisse o estilo dos pubs londrinos, mas adaptado ao nosso clima tropical. Criamos um espaço aberto e aconchegante, onde nossos clientes se sentem bem para aproveitar boa música e um atendimento de excelência”.

Comemoração 9 anos do London Street Pub

Sexta (14/3) e sábado (15/3), com as bandas Old Play e Andanza, respectivamente, a partir das 20h, no London Street Pub (214 Norte, parte de trás do bloco D). O local cobra couvert no valor de R$ 20.