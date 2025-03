Fernanda Torres prestigia Fernanda Montenegro em pré-estreia de 'Vitória'

A atriz Fernanda Torres voltou aos holofotes após um curto descanso após a campanha de Ainda estou aqui para o Oscar 2025. No entanto, desta vez a estrela da noite é a prestigiada Fernanda Montenegro. A mãe da intérprete de Eunice Paiva e indicada ao Oscar de 1999 foi ovacionada durante a pré-estreia do filme Vitória, nesta quarta-feira (12/3).

Confira a reação das atrizes após a exibição do filme:

Montenegro, aos 95 anos, estrela o filme original de Globoplay na pele de dona Nina, uma mulher que decide filmar e desmascarar esquema de tráfico da janela do apartamento dela, em Copacabana.

A noite de pré-estreia foi em família. Além da mãe, Fernanda Torres apareceu pela primeira vez após a campanha para prestigiar o marido, Andrucha Waddington, diretor de Vitória. A atriz pousou ao lado do cineasta e cativou fotógrafos ao lado do pôster do filme, que mostra Fernanda Montenegro.

Estiveram presentes no evento, celebrado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (13/3), integrantes do elenco, como Linn da Quebrada, Laila Garin, Thawan Lucas e Thelmo Fernandes. Além da equipe de produção e convidados especiais.

Vitória estreia na quinta-feira (13/3), somente nos cinemas. O longa é inspirado na história real de Joana da Paz (Vitória), que desmascarou esquema de tráfico em 2004. A mulher contou com o apoio do fotógrafo Fábio Gusmão (Flávio Godoy, na obra), jornalista que noticiou o caso e escrito do livro Dona Vitória da Paz. Joana foi apelidada de Vitória após entrar no Serviço de Proteção à Testemunha, que só revelou o nome verdadeiro e a identidade dela em 2023, após a morte da mulher.