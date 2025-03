Quarta temporada de Ted Lasso é confirmada com retorno de Jason Sudeikis

Nesta sexta-feira (14/3), a Apple TV+ anunciou a renovação da série Ted Lasso para a 4ª temporada. O protagonista e cocriador Jason Sudeikis retorna para a nova fase do seriado, no papel do personagem-título. A proposta inicial era encerrar a produção com apenas três temporadas.

Segundo a publicação, o enredo continua após o final da 3ª temporada. Na trama, Ted Lasso retorna à Inglaterra para comandar o time de futebol feminino do AFC Richmond. As escalações para novos papeis devem começar em breve, com gravações em torno de julho deste ano, no Kansas, Estados Unidos, antes de voltar ao Reino Unido.

Baseada em uma série de comerciais para a NBC Sports, Ted Lasso retrata um carismático técnico de futebol americano contratado para assumir o cargo em um time inglês. O seriado é uma produção de Bill Lawrence, Joe Kelly, Brendan Hunt e Jason Sudeikis, com nomes de peso no elenco, incluindo Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Phil Dunster e Juno Temple. A série já venceu 13 prêmios Emmy e está disponível na Apple TV+.

