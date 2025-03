Sempre um Papo tem edição em Paracatu e recebe Socorro Acioli

A primeira temporada do Sempre Um Papo em Paracatu de 2025 já tem encontro marcado para 19 de março, às 19h, na Casa Kinross, patrocinador do projeto, em Paracatu (MG). Mediado pelo jornalista e criador do projeto, Afonso Borges, a primeira convidada desta temporada é a escritora e jornalista cearense Socorro Acioli, que participa do projeto para lançar seu mais recente livro, Oração para desaparecer, e falar sobre sua trajetória literária e processos de criação.

Nascida em Fortaleza, Socorro Acioli é jornalista, escritora e professora, com Mestrado em Literatura Brasileira e Doutorado em Estudos de Literatura. Com mais de 20 livros publicados, a autora escreve tanto para crianças como jovens e adultos, e já venceu o Prêmio Jabuti em 2013 na categoria infantil com o livro Ela tem olhos de céu. Seu novo livro, Oração para desaparecer, foi finalista no Prêmio Jabuti de 2024 como Romance Literário e conta a história de uma mulher que não tem nenhuma recordação sobre seu passado, tendo somente a língua portuguesa como porto seguro, precisando reconstruir a vida em um lugar desconhecido.

Criado em 1986, em Belo Horizonte, o Sempre Um Papo é um projeto cultural que realiza encontros entre importantes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros. Ao longo de sua trajetória, o projeto já passou por 30 cidades e promoveu mais de 8 mil eventos. Em 2024, a primeira temporada em Paracatu levou à cidade personalidades como Thiago Lacerda, Geni Núñez, Bianca Santana, Ângela Gutierrez, Denise Fraga e Fabrício Carpinejar. O próximo evento receberá como convidado o escritor Itamar Vieira Jr, no dia 29 de abril.

O Sempre um Papo tem o patrocínio da Kinross via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com a parceria da Academia de Letras do Noroeste de Minas. A entrada é gratuita por ordem de chegada, com capacidade para 55 pessoas.





Sempre um Papo Paracatu

