BBB25: Diego Hypolito tem reação inusitada após Renata expor Gracyanne

Renata separou o melhor momento, na tarde desta sexta-feira (14), para falar com Diego e Daniele Hypolito. Bombardeada com informações de fora da casa, a sister priorizou falar sobre Gracyanne Barbosa com os irmão ginastas após o pedido dos próprios familiares da dupla.

“Eu estou falando pessoalmente para você, porque a sua família pediu para falar para você. […] Inclusive que ela pega seus ovos escondidos”, disparou a sister. Desacreditado, Diego afirmou estar se sentindo um verdadeiro idiota, e muito triste com a situação envolvendo a musa fitness.

Em conversa com Guilherme, o ginasta caiu no choro e revelou o que pensa. ”Não acho que a Gra seja uma má pessoa, não tenho essa percepção dela. A gente tá num jogo aqui que, cara, quando você fala pra outras pessoas sobre uma pessoa única, um Brasil inteiro está escutando!", pontuou.

"Então, está me expondo a coisas que podem me tirar da casa sendo que podia falar comigo (...) Se ela quiser conversar comigo, eu vou conversar”, revelou o brother. Daniele, por sua vez, foi até a sister para tirar satisfação das declarações que ouviu de Renata.

Na academia, a musa fitness explicou, chegou a pedir desculpas a Daniele e revelou que não reconheceu Diego dentro da casa. “Na primeira e na segunda semana eu tive dúvidas sim, eu conheço um Diego fora daqui (...) Quando eu vi o Diego desligado aqui, que que eu falei: ‘eu não conheço esse Diego’."