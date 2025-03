Mais de 60 mil imóveis seguem sem energia em SP

Por Fernanda Ghazali* - Um dia após o temporal que atingiu São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12/3), cerca de 62 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica, segundo a Enel, nesta quinta-feira (13/3). A tempestade também causou a morte de um taxista, que estava dentro de um carro atingido por uma árvore.

Ao todo, foram registradas as quedas de 330 árvores na cidade, sendo 321 apenas na Zona Oeste, a mais afetada pela chuva. O temporal deixou, inicialmente, 173 mil pessoas sem luz. Em nota, a concessionária de energia informou que já normalizou o fornecimento para 90% dos clientes impactados.

“Atualmente, nossos técnicos seguem trabalhando para normalizar o fornecimento para cerca de 62 mil clientes (0,7% dos 8 milhões de unidades atendidas nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)”, disse a Enel.

Dentre as árvores derrubadas está a terceira mais antiga da cidade, símbolo de resistência e memória urbana. O bicentenário Chichá, que tinha cerca de 30 metros, ficou destruído após a forte chuva que atingiu o centro da cidade.

No mesmo dia do temporal, o município recebeu o certificado Cidade Árvore do Mundo (Tree City of the World), concedido pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas (ONU). A premiação tem como objetivo conectar cidades globalmente para promover as melhores práticas no manejo de árvores e florestas urbanas.

Marta Romero, professora titular da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Planejamento Ambiental Urbano, explica que as árvores do meio urbano tendem a ser estressadas e possuem desenvolvimento diferenciado em relação ao seu habitat natural. “Esse comportamento é explicado pelas diferenças de gradientes de temperatura e umidade e pela alteração dos solos em consequência das atividades humanas”, disse a professora.

“As mudanças climáticas globais estão aumentando a frequência de eventos climáticos extremos. O aumento de temperatura em âmbito mundial cria um acúmulo de energia na atmosfera que se dissipa por meio desses eventos. Tendo mais calor na atmosfera, há mais evaporação, e essa maior evaporação intensifica a precipitação em um menor período de tempo.”

Histórico

Há quase um mês, uma motorista de aplicativo de 47 anos morreu após ficar presa dentro do carro devido a uma enchente. Os voos na capital paulista também foram impactados; pelo menos 16 voos foram redirecionados do Aeroporto de Guarulhos para outras localidades e cinco foram cancelados. Assim como no episódio desta quarta-feira, mais de 100 mil pessoas ficaram sem luz.

Em 25 de janeiro deste ano, durante ato cívico em comemoração aos 471 anos de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que a prefeitura estaria muito preparada para enfrentar eventos climáticos. No dia anterior, a cidade havia enfrentado a terceira maior chuva de sua história, onde um idoso morreu ao ter a casa invadida por uma enxurrada, também na Zona Oeste.

Apesar da morte, dos alagamentos em avenidas e estações de metrô e da queda de energia, Nunes disse que “pelo volume de água, até que o resultado não foi tão negativo”.

Já em outubro do ano passado, com ventos que chegaram a 107km/h, a capital foi atingida por um temporal que resultou em 7 mortes e mais de 2 milhões de pessoas sem luz. A energia só foi restabelecida por completo após quase uma semana.

