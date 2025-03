Web revive a "descoberta" de Stênio Garcia sobre relacionamento aberto

Voltou a fazer sucesso nas redes sociais esta semana um vídeo em que o ator Stênio Garcia, 92, descobre ao vivo que vive relação aberta com a esposa, Marilene Saade, 56. No trecho, retirado de um episódio do podcast Papagaio Falante que foi ao ar em junho de 2024, o artista diz que não “estava sabendo” do combinado com a mulher, com quem é casado há 27 anos.