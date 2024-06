Mulher faz confissões sobre relacionamento aberto com Stenio Garcia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mari Saade fez confissões inéditas de seu relacionamento com Stenio Garcia, com quem é casado desde 1998. Em meio aos rumores, a atriz, de 56 anos, assumiu que vive um casamento aberto com o ator veterano, de 92.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, ela explicou o motivo pelo qual eles decidiram tornar a relação não monogâmica com o passar do tempo.

"A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja", disse Mari Saade. "Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro", explicou.

A esposa de Stenio Garcia ainda recordou a repercussão causada pelo episódio em que duas garotas de programas foram contratadas para o ator, e deu detalhes da história em questão, que acabou em confusão e sendo exposta na mídia.

"Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço… Tive que pagar a elas R$ 2 mil. Ficaram me ameaçando, dizendo que não havia feito o Pix, mas fiz sim! Daí, resolvi levar a história para a imprensa e elas sumiram", relatou ela.

