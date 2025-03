Amado Batista publica bastidores de casamento com Miss Mato Grosso

O cantor Amado Batista, 74 anos, repercutiu na web após compartilhar casamento com modelo 50 anos mais jovem. O artista e a Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele, 23, oficializaram a união na quinta-feira (13/3), em cerimônia íntima em Água Boa (MT).

Na sexta-feira (14/3), o compositor compartilhou vídeo dos bastidores da cerimônia feitos pelo cinegrafista Junior Souza. Ao som de uma versão da música Teenage dream (sonho adolescente, em português), da cantora Katy Perry, o fotógrafo mostrou chegada do casal no cartório, momentos da celebração e bastidores dos preparativos da noiva.

“Cada imagem capturada é um reflexo do amor e da alegria que vocês compartilham. Que essa nova etapa seja repleta de momentos inesquecíveis e muito amor”, escreveu.

A publicação dividiu opiniões entre os internautas. “Noiva mais feliz do ano, deixar de ser CLT não tem preço”, escreveu um usuário. Outro comentário diz: “Melhor ser boneca de luxo no colo dele, do que ser boneca de trapo no colo de qualquer um”.