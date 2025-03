O que é o Mercúrio retrógrado e por que é tão temido? Entenda

Um dos períodos mais temidos da astrologia começou no último sábado (15/3): o Mercúrio retrógrado. Durante o fenômeno, mercúrio parece se mover para trás da órbita da terra. No entanto, o movimento é apenas uma ilusão de ótica, resultante das diferentes velocidades orbitais dos dois planetas.

O Mercúrio retrógrado ocorre cerca de três a quatro vezes por ano, durante aproximadamente três semanas. Conforme um artigo publicado pela astróloga Cláudia Lisboa, a retrogradação de mercúrio é um movimento aparente do planeta para trás em relação ao que observamos na terra.

Por que é temido?

Na astrologia, mercúrio rege a comunicação, o raciocínio lógico, a tecnologia e as viagens. Durante a fase retrógrada, esses pontos podem passar por desafios e mal-entendidos. Apesar do temor, a fase oferece uma oportunidade para reavaliação e correção de algumas atitudes.

Nos dias em que se passa o fenômeno, podem ocorrer problemas na comunicação, em viagens, transportes e alguns atrasos. Esses fatores fazem com que as pessoas fiquem paralisadas porque as coisas não aconteceram do modo esperado.

O Mercúrio retrógrado pode ocasionar falhas de comunicação, como e-mails não enviados, mensagens mal interpretadas e problemas com dispositivos eletrônicos. Viagens curtas também podem sofrer atrasos repentinos e cancelamentos.

Os relacionamentos também podem ser afetados. No período, mal-entendidos e reconexões com pessoas do passado podem ser comuns.

Como agir durante o Mercúrio retrógrado?

Segundo Cláudia Lisboa, o Mercúrio retrógrado convida a olhar para dentro, revisar as comunicações internas e externas e buscar um equilíbrio mais harmonioso entre diferentes ideias, interesses e situações.

Em vez de temer o Mercúrio retrógrado, podemos abraçar este tempo para refletir, revisar e renovar nossas abordagens em várias áreas da vida. E você pode aproveitar ainda mais este momento em conexão com as suas próprias tendências e desafios", diz o artigo.

Próximas datas

Mercúrio retrógrado atual – 15 de março a 7 de abril

Segundo Mercúrio retrógrado - 18 de julho a 11 de agosto