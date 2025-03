Cíntia Chagas chega a Brasília com a palestra 'Chique, Chiquíssima'

Em 25 de março, a partir das 20h, o Auditório Planalto do Ulysses Guimarães recebe a escritora, educadora e influenciadora Cíntia Chagas para a apresentação da palestra Chique, Chiquíssima – Os pilares de quem se comunica com elegância. O evento promete revelar como a etiqueta, postura e a comunicação refinada podem abrir portas e mudar a forma como se conectar com o mundo. Os ingressos estão disponíveis no site BlueTicket, a partir de R$ 189.

Conhecida por seu estilo sofisticado e referência no ramo de oratória e impacto na comunicação, Cíntia Chagas reúne mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais. A influenciadora visa transformar o ensino da língua portuguesa em uma experiência envolvente, combinando humor, inteligência e profundidade.

Na palestra, Cíntia desvenda como evitar gafes e usar a comunicação a seu favor, e tem como objetivo mostrar como a elegância e a sofisticação vão além da aparência, e sobretudo, na forma de se expressar.



