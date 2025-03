Prestes a estrear filme, Gahbi fala sobre representatividade afirmativa na tevê

Após viver Polvilho, em Elas por elas, sua estreia em novelas, o ator brasiliense Gahbi, 36 anos, dá vida a João no filme Câncer com ascendente em virgem, que terá estreia nacional em 27 de março nos cinemas. Ele será o vendedor e gerente de uma loja chique e elegante de perucas em Ipanema que faz parte de um momento muito importante na história, que é quando a protagonista Clara (Suzana Pires), lidando com o câncer de mama, está reconstruindo a sua autoestima, e o cabelo é muito importante na construção dessa reconstrução feminina.

O longa-metragem é baseado na história da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008, lançou o divertido blog Estou com câncer, e daí?, agora disponível no livro com o mesmo nome (Editora Cobogó). O roteiro do filme é assinado por Suzana Pires, em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, e conta com a colaboração de Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa, filha de Clélia.

Gahbi não esconde a admiração e a gratidão por ter trabalhado no elenco maravilhoso do filme, que traz, além da protagonista, nomes como Fabiana Karla, Carla Cristina Cardoso e Marieta Severo. Essa última, para ele, representou foi o ápice. "Trabalhar com a Marieta e ver o seu profissionalismo no site de gravação foi uma verdadeira aula para mim. Ficou nítido o seu comprometimento com o trabalho, sua disposição e alegria de fazer a personagem e respeito pelo ofício de atriz", celebrou Gahbi, que também enaltece o trabalho de direção de Rosane Svartman. "Foi a realização de um sonho. A direção da Rosane é muito cuidadosa, ela estava totalmente imersa no projeto, além da gentileza sagaz inteligência gigante na hora de nos dirigir. Ela é uma profissional e uma pessoa muito generosa", declarou.

Sobre o filme, Gahbi não poupa elogios. "Acho que é um filme para todas as pessoas, que não fala só sobre a doença e a superação, mas a coragem, a sonoridade e a união feminina. No Festival do Rio, as pessoas me falavam que João deu um tom leve e divertido para a trama, que foi um respiro muito importante na jornada da protagonista Clara e que queriam comprar perucas na minha loja", destacou o ator, que é formado no bacharelado e na licenciatura em letras pela Universidade de Brasília (UnB).

Anjo não tem sexo

Em 2023, Gahbi realizou um sonho de infância ao estrear em uma novela. "Sempre fui noveleiro de carteirinha. A minha primeira vivência de dramaturgia foi assistindo televisão e tinha esse desejo muito forte em mim de trabalhar nessa linguagem", comemorou. "Isso acessa o Gabriel lá de trás, da infância e da adolescência, de 1988, que não via na televisão dos anos 90 uma representatividade afirmativa", acrescentou o drag queen e humorista que foi a primeira pessoa não-binária a conseguir a retificação de gênero em uma ação judicial individual no Distrito Federal.

Sem se limitar a nenhum pronome de tratamento, ao mudar sua identificação de gênero no cartório, Gahbi não alterou o nome, Gabriel. "É nome de anjo, e anjo não tem sexo", resume ele, que levanta bandeira contra a gordofobia por meio do movimento Corpo Livre e faz dois tipos de stand-ups, um como drag queen e outro de "cara limpa".