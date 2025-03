Gusttavo Lima é condenado a pagar R$ 70 mil a dono de número citado em música

Lima pediu para ser retirado do processo, pois não foi compositor da canção. Porém, a Justiça entendeu que ele participou da divulgação do contato do homem nacionalmente ao "interpretar e divulgar amplamente a música" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Gusttavo Lima foi condenado a pagar R$ 70 mil de danos morais ao dono de um número de telefone citado na música Bloqueado. A decisão foi publicada na terça-feira (18/3) pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

No processo, o dono do número telefônico alega que recebeu milhares de mensagens e ligações, impossibilitando o uso de seu número de telefone, que usava para trabalhar. "As provas documentais anexadas ao processo evidenciam o volume significativo de importunações, que inviabilizaram o uso normal do aparelho telefônico, afetando a privacidade e a tranquilidade do autor", diz a decisão.

Lima pediu para ser retirado do processo, pois não foi compositor da canção. Porém, a Justiça entendeu que ele participou da divulgação do contato do homem nacionalmente ao "interpretar e divulgar amplamente a música".

Além disso, a defesa do artista alegou que o número divulgado na canção não tinha DDD, o que caracterizaria "inexistência de conduta lesiva". O argumento foi refutado.

Ao Correio, o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que ainda cabe recurso contra a decisão.