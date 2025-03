Gusttavo Lima desiste de concorrer à Presidência da República em 2026

O cantor Gusttavo Lima anunciou nesta quarta-feira (19/3) que não vai concorrer a nenhum cargo político em 2026. No final do ano passado o artista havia manifestado intenção de participar da corrida eleitoral, e em janeiro uma pesquisa da Quaest apontou Gusttavo Lima como o nome mais competitivo em um eventual segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo publico nas redes sociais, no entanto, Gusttavo Lima afirmou categoricamente que não irá concorrer a nenhum cargo.

"Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político. Em 26 não serei candidato. Nem mesmo sou filiado a nenhum partido. Manifestei sim meu interesse em ajudar o Brasil. Meu objetivo é contribuir de outras formas sem concorrer a nenhum cargo político", pontuou.

Segundo o artista, a intenção dele é criar um Instituto para auxiliar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. "Vou continuar fazendo minha parte, minhas ações sociais. [...] Gusttavo Lima não será candidato a nenhum cargo político. Ao contrário, quero que todos os lados políticos se unam em prol dos brasileiros".

Na legenda do vídeo, Gusttavo Lima afirma: "A verdadeira política é o Instituto Embaixador, conto com vcs pra mais essa grande missão"

No mês passado, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás e amigo pessoal de Gusttavo Lima, anunciou que lançaria a pré-candidatura à presidência da República pelo União Brasil ao lado do cantor. Em seguida, Gusttavo Lima afirmou que nenhuma decisão estava tomada e tudo só seria definido em 2026.

Confira o vídeo com a declaração de Gusttavo Lima sobre não concorrer à Presidência da República