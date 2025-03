Casal que treina junto, mantém a forma e o romance ao mesmo tempo! Wesley Safadão, de 36 anos, e Thyane Dantas, de 34, aproveitaram a quarta-feira (19/3) para malhar juntos. O cantor compartilhou registros do momento em seus Stories no Instagram, mostrando o casal exibindo a boa forma na academia. Em clima de cumplicidade, Thyane ainda trocou um beijinho com o marido durante o treino.

Casados desde 2016, Wesley e Thyane são pais de Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6. Além deles, o cantor também é pai de Yudhy, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Mileide Mihaile. A família costuma compartilhar momentos especiais nas redes sociais, e dessa vez não foi diferente, com Safadão exibindo o dia de treino ao lado da esposa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após cumprir sua intensa agenda de shows no Carnaval 2025, Wesley decidiu tirar alguns dias de descanso ao lado da família. "Carnaval (X). Férias liberadas", escreveu o cantor ao publicar fotos com a esposa e os filhos. O artista aproveitou para curtir momentos de lazer após a maratona de apresentações pelo Brasil.

Durante o voo para o destino das férias, Wesley compartilhou declarações de carinho para a esposa. "Estamos OK!! Vamos com Deus! Estava morrendo de saudade da minha flor", disse ele, postando um registro romântico. Além disso, o cantor se divertiu ao comentar sobre seu cansaço após os shows. "Gente, eu dei um cochilo e sonhei com o show em São Luís (MA)!! Valha-me Deus, que loucura é essa!!", brincou Safadão ao relatar sua exaustão pós-Carnaval.

O texto Wesley Safadão e Thyane Dantas mostram tanquinhos em treino de casal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.