Autobiografia de Gisèle Pelicot será lançada no Brasil em 2026

Gisèle Pelicot inspirou muitas vítimas de crimes sexuais com sua com sua coragem e dignidade. - (crédito: Agence France-Presse)

Em 2024, a francesa Gisèle Pelicot viveu momentos de terror ao descobrir que foi vítima de crimes sexuais que envolviam seu, até então, marido e outros cinquenta homens. Seu apelo para que a vergonha mudasse de lado e recaísse sobre os agressores e não as vítimas teve ampla repercussão, além de inspirar e comover milhões de pessoas por sua coragem e dignidade ao escolher renunciar ao direito de anonimato durante o processo.

Agora, em sua autobiografia, Pelicot narra a própria história e pretende oferecer consolo e esperança com o objetivo de mudar o debate público sobre vergonha. O livro será publicado no Brasil pela Companhia das Letras, em 27 de janeiro de 2026, e sai simultaneamente em mais de 20 idiomas.

“Sou imensamente grata pelo apoio extraordinário que recebi desde o início do julgamento. Agora quero contar minha história com minhas próprias palavras. Por meio deste livro, espero compartilhar uma mensagem de força e coragem a todas as pessoas que são submetidas às mais penosas provações. Que elas nunca sintam vergonha. E, com o tempo, que aprendam a aproveitar a vida novamente e encontrem paz”, comentou Gisèle Pelicot, em nota de divulgação do livro.

Em 2024, a francesa foi eleita a pessoa mais notável do ano em uma pesquisa de opinião na França, além de ser considerada a mulher mais influente de 2025 pelo The Independent, no Dia Internacional da Mulher.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel