‘Celebridade’: saiba quais atores do elenco da novela já morreram

Celebridade será reprisada no Canal Viva a partir desta segunda-feira (24/3). A novela, criada e escrita por Gilberto Braga (1945-20210, foi um grande sucesso de audiência em sua exibição original, entre 2003 e 2004, e irá substituir Viver a Vida (2009) na programação.

A novela narra a história da rivalidade entre Laura Prudente da Costa, interpretada por Cláudia Abreu, e a empresária Maria Clara Diniz, vivida por Malu Mader. A vilã disfarçada de amiga e admiradora elabora um plano para destruir a mocinha, tomando seus bens com a ajuda do cúmplice Marcos, interpretado por Márcio Garcia.

Celebridade será exibida de segunda a sexta-feira às 22h50, com reprises no dia seguinte, às 13h45. Cerca de quase 22 anos após sua transmissão original, o elenco sofreu com algumas perdas de lá pra cá.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com atores que já morreram da novela. Confira abaixo:

Hugo Carvana: Consagrado ator e diretor da televisão e do cinema nacional, o ator morreu em 4 de outubro de 2014, aos 77 anos, no Rio de Janeiro, após luta contra um câncer de pulmão.

Nildo Parente: O ator morreu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos, em Fortaleza, no Ceará, um mês após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Oswaldo Loureiro: O ator morreu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, em que sofria de Alzheimer.