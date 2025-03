Clube do Choro recebe show em homenagem a grandes nomes da MPB

A cantora Clara Telles faz parte do grupo de artistas do show Canto Delas - (crédito: Chris Santos )

A segunda edição do show Canto Delas chega ao palco do Clube do Choro nesta quinta-feira (27/3), às 20h30. Idealizada por Clara Telles, a performance presta homenagem às divas da música popular brasileira, incluindo Gal Costa, Cássia Eller, Alcione e Elza Soares. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 45, acompanhado de 1kg de alimento.



As grandes artistas da MPB são interpretadas pelas vozes brasilienses de Clara Telles, Célia Porto, Dara Alencar e Flor Furacão. A apresentação também conta com a participação especial da cantora e compositora Geórgia W. Alô.

A banda é formada pelo tecladista Daniel Baker, o guitarrista Gabriel Lourenço, o baixista Giovanni Senna, o baterista Almir Cássio e a trombonista Mirian Marques. O musicista e instrumentista Dante Ozzetti é responsável pelos arranjos das canções do repertório do show.

