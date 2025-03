Filme sobre Maurício de Sousa apresenta primeiro gibi do cartunista, de 1960

O primeiro gibi de Maurício de Sousa completa 65 anos em 2025 e será representado no longa sobre a história do cartunista. A história em quadrinhos, lançada em 1960, não foi da Turma da Mônica, apesar de fazer parte do famoso universo do cartunista. A figura principal da história é Bidu, o primeiro personagem criado pelo desenhista na época, junto a Franjinha, Titi, Manezinho, Jeremias, Humberto, Roy Rogers, Tigger, Seu Carlos (Pai do Franjinha) e Dona Elza (Mãe do Franjinha).

O Cachorro Falante, título escolhido para a obra, apresenta um mágico frustrado que tenta hipnotizar Bidu, mas leva uma pedrada na cabeça dada por Franjinha, que faz com que Bidu e o mágico troquem de personalidade, transformando Bidu em um cachorro falante. Um remake da história foi publicado em 1970 na primeira edição da revista da Mônica.

A história do cartunista será representada no longa-metragem Maurício de Sousa: O Filme, que estreia em outubro de 2025, mês em que o cartunista completa 90 anos. O filme explora a trajetória da vida de Maurício, desde sua infância até o lançamento da primeira revistinha com a Mônica. Além disso, a obra também destaca o processo criativo por trás de Bidu, duas inspirações para os personagens seguintes, a consolidação da Turma da Mônica, sua relação familiar, além de retratar os desafios enfrentados em sua jornada para se tornar o quadrinista que sempre sonhou ser.

Com direção de Pedro Vasconcelos e co-direção de Rafael Salgado, o longa é protagonizado por Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa e um dos diretores executivos da MSP Estúdios. O longa também conta com Thati Lopes, Elizabeth Savalla, Orciollo Neto, Natalia Lage, Diego Laumar, Othon Bastos e Clara Galinari.