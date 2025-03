Gracyanne não descarta volta com Belo: 'O futuro a Deus pertence'

Após reencontrar o ex-marido Belo no palco do Domingão com Huck, no último domingo, 23, Gracyanne Barbosa comentou sobre a possibilidade de voltar com o cantor.

Separada de Belo desde abril de 2024, a ex-BBB evitou afirmar ou descartar um retorno, apesar de o artista já estar em outro relacionamento. "O futuro a Deus pertence", respondeu Gracyanne ao público nesta quarta-feira (26/3) no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

Reencontro na televisão

Durante sua participação no Encontro, Gracyanne destacou o afeto que permanece entre ela e Belo, mesmo após quase um ano do fim do casamento. Ela afirmou que foi especial rever o cantor: "Foi maravilhoso encontrá-lo. É uma pessoa que eu sempre quero perto. Eu não posso te dizer (se vamos voltar ou não), porque o futuro a Deus pertence".

Gracyanne também enfatizou que guarda muito carinho pelo ex-marido, independentemente da separação. "Eu sei que existe na nossa relação muito amor. No meu coração existe muito amor. Tudo o que eu vivi, tudo o que ele me ensinou. Ele me ensinou o verdadeiro significado do cuidar, do amar", declarou.

Ela completou afirmando que é uma pessoa melhor graças à relação que tiveram. "Ele me mostrou que todo dia você tem que mostrar que você ama. E eu sou uma pessoa muito melhor por causa dele".

Belo emocionado

No reencontro exibido pela TV Globo, Luciano Huck brincou com o ex-casal: "Que coincidência!". Belo também expressou o carinho que sente por Gracyanne:

"A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do Big Brother. Estou a reencontrando aqui, de verdade... A gente está se reencontrando hoje, aqui no palco. E é lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história, nunca vai deixar de fazer."

Em seguida, o cantor interpretou a música Reinventar, a mesma que o fez chorar durante um show comemorativo com o grupo Soweto, logo após a separação.

Apesar do carinho demonstrado publicamente por ambos, Belo já assumiu outro relacionamento: ele está com a influenciadora Rayane Figliuzzi.