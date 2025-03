Biografia de Bob Dylan que inspirou cinebiografia chega ao Brasil

Dylan Elétrico: do Folk ao Rock é o novo lançamento da editora Tordesilhas, do Grupo Editorial Alta Books. A biografia de Bob Dylan — título inspiração para o filme Um completo desconhecido — revela bastidores da noite histórica em que o cantor revolucionou o mundo da música. O livro já está disponível para compra, a partir de R$ 74,90.

No palco do Festival de Newport, em 1965, Dylan marca a transição do folk para o folk rock e o rock moderno, e quebra o paradigma da época que ligava a música folk aos instrumentos tradicionais, como o violão. Os puristas do gênero musical detonaram o cantor e o público se dividiu em dança, choro, raiva, aplausos e vaias. Ao longo das 320 páginas, Elijah Wald — renomado crítico musical — expõe detalhes da icônica apresentação, e quais foram as consequências artísticas e pessoais para Bob.

Apesar das controvérsias, a apresentação consagrou o artista como uma figura revolucionária no mundo da música, além de eternizar a voz de uma geração famosa pela rebeldia. Dylan Elétrico: do Folk ao Rock é uma leitura indispensável para fãs do cantor e admiradores da história da música.

O livro já está disponível para compra, a partir de R$ 74,90 (foto: Divulgação)

