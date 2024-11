Viagem temporal pelo rock

De La Rosa homenageia desde os clássicos do rock até as músicas desse gênero dos anos 2000 - (crédito: divulgação / @iampedrobrandao)

O guitarrista Haroldinho Mattos, ex-integrante do grupo Mel da Terra, e o projeto De La Rosa levarão o rock para a região do Jardim Botânico neste sábado à noite (30/11). Em um evento estilo “pub”, o Rock Night trará, além de apresentações musicais, uma seleção de vinhos e pratos inspirados na culinária italiana.

Criado pelo artista brasiliense Rafael Monte Rosa, De La Rosa é voltado para o rock internacional que propõe uma viagem ao tempo: desde o nascimento do gênero, nos anos 1950, aos dias atuais, passando também por outras vertentes do estilo musical. Sucessos de Chuck Berry, Ray Charles, Beatles, Strokes e Franz Ferdinand fazem parte do repertório que a plateia irá desfrutar.

No show, o músico interpreta um personagem roqueiro que leva o nome da iniciativa. “Sempre tive uma influência de música internacional por parte dos meus pais. Ouvia muito na infância e adolescência. Então, o projeto surgiu a partir dessa minha bagagem familiar e cultural”, explica Rafael.

Antigo membro da banda Surf Sessions, que misturava reggae com rock, o artista percorre carreira solo atualmente. Para ele, Haroldinho é uma grande referência na música brasiliense: “Ele é uma inspiração. Ele transforma a guitarra dele em um membro dele mesmo durante os shows. É como se ele conseguisse fazer o instrumento falar com bastante expressividade”.

Serviço

Rock Night

Este sábado (30/11), a partir das 19h, no Jardim Botânico. Ingressos, R$50, pelo Sympla. O endereço exato será divulgado na véspera do evento aos compradores via e-mail.