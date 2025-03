Ariana Grande revisita memórias no curta-metragem Brighter Days Ahead

Nesta sexta-feira (28/3), a cantora e atriz Ariana Grande lança a versão deluxe do sétimo álbum de estúdio Eternal Sunshine. Além das seis faixas adicionais, o disco acompanha um curta-metragem, intitulado Brighter Days Ahead. O filme, dirigido por Christian Breslauer e Grande, já está disponível no Youtube.

Brighter Days Ahead é a continuação do videoclipe We Can’t Be Friends, lançado em 8 de março de 2024. 70 anos depois, Peaches — personagem criada e interpretada por Ariana para o projeto Eternal Sunshine — se encontra novamente na sala de espera da clínica Brighter Days Inc. Se, no videoclipe de 2024, Peaches apagava as memórias de um antigo relacionamento, desta vez ela tem a chance de revisitar quatro momentos marcantes da vida, alegres ou tristes.

Nesta jornada, o telespectador acompanha — ao longo de 26 minutos — toda a trajetória de Peaches, enquanto enfrenta e cura as feridas que a tornaram quem é. Ela se reconecta com a infância, encara os desafios da fama, sensacionalismo e trauma geracional, com ajuda da música e daqueles que ama. A personagem gostaria de viver tudo isso de novo, mas é impossível: quando uma memória é revivida, ela é apagada para sempre.

O plano de fundo do curta-metragem são os sucessos de Grande presentes no álbum, incluindo algumas das músicas extras. Entre elas estão intro (end of the world), supernatural, dandelions, twilight zone, e a faixa título, eternal sunshine. Todas as faixas têm um significado especial para a memória atrelada, como uma representação audiovisual das letras escritas e produzidas por Ariana Grande, Aaron Paris, DaviDior, ILYA, Luka Kloser, Max Martin, Nick Lee, OZGO, Shintaro Yasuda e Will Loftis.

Entre as lembranças, estão vídeos de Grande ainda pequena, com a família. Uma performance que remete as apresentações feitas para a Vevo, com o álbum Positions, e imagens de fãs tiradas das antigas turnês. Um mundo completamente destruído, em que Peaches resgata apenas um colar e é abduzida por alienígenas, uma possível interpretação do início de uma nova paixão após o término de um relacionamento. O curta finaliza com o pai de Peaches, na tentativa de recuperar a filha, após um acidente que a deixou aos pedaços.

A principal inspiração do sétimo trabalho de estúdio da artista é o longa-metragem de Jim Carrey e Kate Winslet, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Mas as referências a clássicos do cinema não terminam, e incluem Frankenstein, Harry Potter e X-Men. Indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante, pelo papel de Glinda em Wicked, a atriz explora a versatilidade em uma performance emocionante e delicada, que encerra uma das eras mais vulneráveis da carreira.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

