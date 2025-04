Álbum ‘Toda Mulher’, de Layla Jorge, tem pré-audição no Cine Brasília

Por João Pedro Carvalho*—A partir das 19h da próxima sexta-feira (4/1), o Cine Brasília receberá a estreia do novo álbum Toda Mulher, da cantora Layla Jorge. A coletânea musical traz uma proposta de experiência imersiva, estilo que propõe uma relação mais envolvente para o ouvinte, e o show tem entrada gratuita.

Pela primeira vez em 65 anos, o espaço cultural receberá uma pré-estréia de um disco musical. Com seu lançamento oficial esperado para o dia 10 de abril, o álbum mostra memórias de lutas das brasileiras. Com inspiração em ‘Todas as vidas’, poema composto por Cora Coralina, as músicas retratam histórias de figuras femininas importantes na história do Brasil, como Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco e Chiquinha Gonzaga.

O disco, coloca em pauta a edificação de mulheres. Em entrevista à equipe do Correio Braziliense, Layla afirma: “O álbum traz a mulher que luta, e também a mulher que sofre; a mulher do campo, a mulher da cidade, da periferia; negra, branca”, também afirma que o mesmo “provoca o pensamento sobre mulheres em um campo amplo”.

A compositora procura oferecer “uma experiência única, de uma audição completa do álbum”. Ela também critica a atual indústria musical brasileira: “ Nesse mundo das playlists, dos hits, dos singles, de uma lógica de consumo que pede músicas cada vez mais curtas e rápidas. É um momento para a gente poder desacelerar, ouvir um álbum inteiro”.

Além da audição do pré-lançamento de Layla, o evento também contará com a exibição do curta-metragem Cora Coralina — O caminho das pedras, dirigido por Waldir de Pina. O evento conta com a presença de Márcia Witczak, como Mestre de Cerimônia, e projeções visuais de obras assinadas por Aníbal Diniz, exposição de Letícia Vieira e discotecagem da DJ Karla Testa.

