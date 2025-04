Estado de saúde de Julio Iglesias, aos 81 anos, preocupa fãs

Julio Iglesias está com dificuldades para atividades do dia a dia - (crédito: Divulgação)

Os fãs de Julio Iglesias estão preocupados com o estado de saúde do cantor de 81 anos. O espanhol sofre com um osteoblastoma, um tumor benigno que afeta sua coluna. Um de seus amigos próximos relatou que o astro enfrenta problemas de locomoção por conta da doença.

No programa de rádio Poniendo las Calles, o jornalista Carlos Herrera disse que o cantor está bem, mas que a idade e outros fatores pioraram sua qualidade de vida. "Ele está bem, mas não é o acidente. O problema está na coluna, e isso tem causado muitas deficiências", contou, negando rumores de que sua dor era resultado de um acidente que o artista sofreu na juventude.

Segundo Herrera, tudo isso é consequência do osteoblastoma, que afeta os ossos e causou "muitas deficiências" no cantor, já que ele se apresenta com "desgaste progressivo", o que, somado à idade, agrava o quadro.

O próprio Iglesias teria dito a ele que "está ótimo da cintura para cima" e que a parte mais afetada do corpo é a metade inferior. “Da cintura para baixo, ele tem 500 anos”, apontou. Por conta disso, Iglesias tem grande dificuldade para realizar atividades cotidianas, como caminhar, e necessita de atenção constante de fisioterapeutas.

Mesmo assim, o jornalista disse que Julio está otimista e progredindo em sua recuperação. Nem o cantor nem seus filhos se manifestaram sobre o assunto.

Em maio de 2023, Iglesias fez um post nas redes sociais respondendo aos rumores de que estaria muito debilitado. "Estou muito preocupado com tudo o que é causado por ter escolhido um tempinho sozinho. De forma rude com aqueles que lançaram dúvidas sobre minha saúde, eu diria que estou tendo um transtorno de estresse pós-traumático, mas para as pessoas que realmente me amaram por tantos anos, eu gostaria de dizer que nunca tive uma mente mais clara, escrevendo minhas memórias, e agradeço de todo o coração por seu amor contínuo", escreveu.

“Não acredito em tanta especulação sobre não querer dar entrevistas agora. Fico lendo em todo lugar que estou em uma cadeira de rodas, minha mente está perdida e nem lembro das minhas músicas; como você pode ser tão malicioso e acumular tanta maldade… Essa foto tem apenas alguns dias; o bigode é meu; me lembra tanto meu pai. Muito obrigado, como sempre”, disse na ocasião.

Em outubro de 2024, o cantor emitiu um novo comunicado negando sua aposentadoria dos palcos. "Hoje acordei com a falsa notícia de que estou me aposentando. Nos últimos anos, me mataram várias vezes. Disseram que tenho Alzheimer, disseram tudo, e hoje foram além. Um jornalista, não sei onde, diz que um amigo lhe disse que não posso e não quero mais cantar. É incrível o mal que um mau jornalista pode fazer. No dia em que me aposentar, anunciarei pessoalmente com pesar, mas com dignidade", declarou.