MC Negão Original rebate ataques por músicas polêmicas: "Sou funkeiro e preto"

João Vitor Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico MC Negão Original, é um dos maiores nomes do funk paulista atualmente. Com músicas de sucesso nas principais paradas musicais, o cantor reagiu sobre as críticas atribuídas ao seu trabalho.

Em entrevista à revista Billboard Brasil, o artista, de 23 anos, apontou que não se sente afetado pelos ataques, mas reconhece seu exercício na indústria fonográfica como um instrumento de resistência e representatividade.

"Sou funkeiro e preto"

"Muita gente fez antes o que eu faço hoje. Não tem nem segredo, para mim, essa questão de crítica. Sou funkeiro, preto. Vão reclamar até se eu cantar música infantil, imagina putaria? Dentro do funk mesmo teve gente que virou a cara, principalmente por eu cantar putaria mesmo. Infelizmente, é parte da profissão", explicou MC Negão Original.

Com um passado marcado por altos e baixos, o artista refletiu como surgiu o desejo de investir na música, ao qual foi uma extensão do seu crescimento na internet como influenciador digital. "Eu trabalhava como uma mistura de influenciador com MC. Quem me incentivou a gravar mesmo foi o MC GP. Uma vez, ele estava na praia, gravou um vídeo com meu bordão e me marcou. Começamos a trocar ideia, ele me chamou para uma sessão de estúdio e daí vi que tinha um espaço mesmo no funk", disse.

