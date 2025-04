Voz de Val Kilmer foi recriada com IA para 'Top Gun: Maverick'

A última participação de Val Kilmer no cinema foi em Top Gun: Maverick, lançado em 2022. O astro, que morreu na madrugada desta quarta-feira (2/4), emocionou os fãs do filme ao retornar para as telas como o tenente Tom Kazanski, o Iceman.

Antes do retorno ao cinema, Kilmer teve as cordas vocais danificadas após passar por uma traqueostomia em 2014, quando enfrentou um câncer na garganta. Por isso, a voz do ator em Maverick foi regenerada com a ajuda da inteligência artificial.

No filme, Iceman se comunicava com Maverick (Tom Cruise) por meio de palavras digitadas em uma tela, e a tecnologia foi usada para regenerar a voz de Val Kilmer para que algumas palavras pudessem ser ouvidas em voz alta.

Após a conversa emocionante, once Iceman aconselhou Maverick a "deixar o passado para trás", cenas mostraram o piloto acompanhando o funeral do amigo, o que levou o público às lágrimas.

Na época, Kilmer disse que o retorno ao filme, mais de três décadas após o lançamento do primeiro, foi "muito pessoal e comovente", e também elogiou sua amizade com Tom Cruise.

Morte de Val Kilmer

Val Kilmer morreu aos 65 anos, vítima de uma pneumonia. Famoso por diversos papéis de sucesso, o astro interpretou Bruce Wayne em Batman Eternamente e Jim Morrison em The Doors.

Kilmer também protagonizou uma cena de ação inesquecível no filme Heat (Fogo contra fogo), que também tinha no elenco os astros Robert de Niro e Al Pacino.

Leia também: 5 lançamentos imperdíveis da Max em abril de 2025

Em 2014, deixou o cinema para tratar de um câncer na garganta, do qual se recuperou posteriormente. A doença, no entanto, prejudicou a voz de Kilmer.

Ele voltou às telas na sequência de Top Gun, lançado em 2022, com a ajuda da inteligência artificial para recriar sua voz.