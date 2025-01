Cia de teatro de sombras do DF representa o Brasil em festival espanhol

O grupo fará três apresentações do espetáculo "Iara - o encanto das águas" no festival - (crédito: Divulgação / Diego Bresani)

A Cia Lumiato foi a única convidada internacional a participar da 10ª edição do IL-luminarte, festival dedicado ao teatro de sombras, realizado em Valência, na Espanha. Com uma programação majoritariamente espanhola, o evento abriu, pela primeira vez, as portas para um grupo de fora do país.

A Cia representa o Brasil e o DF com o espetáculo premiado de teatro de sombras Iara – o encanto das águas. Desde a sua estreia em 2014, a peça concorreu e venceu diversos prêmios nacionais e internacionais. Contada quase sem palavras e com a música como elemento central, a história é apresentada de forma a criar uma natureza mística que encanta o público.

O grupo irá realizar três apresentações e também intercâmbios com a companhia que organiza o festival, Teatres de la Llum, o que possibilita melhorias de técnicas e explorar outros lados da criatividade do teatro de sombras. Além da Espanha, Iara — o encanto das águas esteve, em 2023, em Nova Iorque e na cidade de Kaohsiung, em Taiwan, no ano passado.