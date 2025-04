Netflix faz parceria milionária com Cinemateca por meio da Lei Rouanet

Netflix fecha parceria milionária com Cinemateca Brasileira por meio da Lei Rouanet. - (crédito: Wesley Allen/Netflix)

Por Diler Abreu*—A Netflix anunciou patrocínio de R$ 5 milhões para a revitalização da Cinemateca Brasileira. A iniciativa foi aprovada por meio da Lei Rouanet. É a primeira vez que a empresa utiliza esse mecanismo de incentivo fiscal para o apoio a projetos culturais. O dinheiro será usado na reestruturação e modernização da Sala Oscarito, primeira sala de projeção da Cinemateca, inaugurada em 1997, em São Paulo.

“A modernização da Sala Oscarito é um passo importante na revitalização da Cinemateca Brasileira. Esse esforço não só contribui para preservar nosso patrimônio audiovisual, mas também reposiciona a Cinemateca como um espaço de referência na exibição cinematográfica e audiovisual”, declarou Maria Dora Mourão, diretora-geral da instituição.

A Cinemateca está em busca de mais parcerias para a conclusão do projeto que, além da reforma da Sala Oscarito, abrange ações como recuperação de alvenarias, climatização de espaços técnicos e áreas de pesquisa, implantação de paisagismo e melhorias na acessibilidade de diversas instalações. A projeção é de que sejam precisos cerca de R$30 milhões para a restauração. Pessoas físicas também podem contribuir com a iniciativa por meio do programa de Amigos da Cinemateca.

Criada em 1946 junto ao primeiro clube de cinema da capital paulista, a Cinemateca Brasileira reúne o maior acervo de filmes da América do Sul, com mais de 60 mil títulos. Após quase um ano e meio de portas fechadas, ela reabriu ao público em 2022 , a partir da nova gestora, a Organização Social Sociedade Amigos da Cinemateca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel