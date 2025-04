STF considera ‘inadmissível’ a prática de revista íntima em presídios

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou, nesta quarta-feira (2/4), “inadmissível a revista vexatória” em presídios no Brasil. O entendimento da Suprema Corte é de que provas eventualmente obtidas por meio do procedimento são ilícitas.

A decisão dos magistrados foi unânime e define que as revistas devem acontecer apenas quando o visitante possuir indício robusto. No entanto, os visitantes devem concordar com a revista. Caso não seja consensual, a autoridade penal poderá impedir a visita, além de elaborar um relatório oficial explicando o ocorrido.



Leia também: STF forma maioria contra a revista vexatória em presídios

Com isso, as unidades federativas terão 24 meses para instalar scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais nas prisões. A decisão deverá ser adotada pelas instâncias judiciais inferiores.

Entenda o caso

O julgamento foi motivado pelo caso de uma mulher acusada de tráfico de drogas por portar 96g de maconha após passar por revista íntima, quando foi até a Penitenciária Central de Porto Alegre (RS) visitar o irmão. O Ministério Público do Rio Grande do Sul contestou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que absolveu a mulher ao entender que a prova foi obtida de forma ilícita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 2020, portanto, o STF começou a julgar o tema em ambiente virtual, e teve a análise interrompida após pedido de vista do ministro Dias Toffoli e, em 2021, por Nunes Marques. O tema voltou à pauta em 2023 e alcançou cinco votos pela proibição da revista íntima vexatória, conforme voto do relator, ministro Edson Fachin.



No ano passado, foi alcançada maioria com o voto do ministro Cristiano Zanin, mas um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes trouxe o caso para o plenário presencial.