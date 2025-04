Exposição de Pedro Alvim chega ao Espaço Cultural Renato Russo

A obra "Paisagens pré-históricas" faz parte do acervo presente na exposição 'Escolhos e Restolhos'. - (crédito: Pedro Alvim)

A partir de quinta-feira (3/4), a Galeria Parangolé e a Galeria Rubem Valentim do Espaço Cultural Renato Russo recebem a exposição de pinturas de Pedro Alvim, Escolhos e Restolhos.

Professor de história da arte na Universidade de Brasília (UnB) desde 2002, o artista costuma fazer pinturas ao ar livre em terrenos baldios e ruínas. Além de passear por outros gêneros, com referências que vão desde pintura histórica até histórias em quadrinhos.

Leia também: O que Lil Nas X disse sobre a amizade com Camila Cabello



Com obras feitas em óleo e acrílico sobre tela, a mostra reúne pinturas do artista feitas nas últimas décadas, remixadas e revisadas nos últimos meses. Algumas obras datam dos últimos anos, outras das primeiras décadas dos anos 2000. Várias foram retomadas e modificadas ao longo dos anos.

O filme Ruínas de Navarone (2023), de Marcela Tamm Rabello e Pedro de Andrade Alvim, também integra a exposição. O curta explora a vida nas ruínas da construção inacabada da Escola Superior de Guerra, localizada próxima ao Lago Paranoá em Brasília.

Leia também: A pausa na carreira de Jão para focar na vida pessoal

Se aventurando em diferentes direções, as obras guardam um elo enigmático em comum. A exposição individual do artista tem entrada gratuita e livre para todas as idades e está aberta para visitação até 18 de maio.





Escolhos e Restolhos

De 03 de abril a 18 de maio, visitação de terça a domingo, de 10h às 20h, na Galeria Parangolé e Galeria Rubem Valentim do Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul.