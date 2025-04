A pausa na carreira de Jão para focar na vida pessoal

Após encerrar a “Supernova Tour” com uma apresentação memorável, Jão surpreendeu seus seguidores na última quarta-feira (2) ao compartilhar imagens nas redes sociais em que aparece raspando os cabelos loiros. O gesto simbólico marcou o início de sua pausa na carreira musical, anunciada anteriormente em entrevista ao programa “Fantástico”.

O cantor divulgou uma carta aberta para os fãs, explicando que essa decisão tem como objetivo resgatar sua essência e proporcionar um período de renovação criativa. “Estou me permitindo viver para criar coisas que realmente tenham significado”, escreveu Jão. Ele também abordou a grande repercussão que sua declaração anterior teve, reconhecendo que a forma como suas palavras foram interpretadas o surpreendeu.

“Falei sobre isso um pouco antes do tempo certo e achei interessante como tudo se desdobrou”, pontuou o artista, que afirmou querer se afastar da exposição constante. Segundo ele, a busca incessante pela presença midiática pode ser desgastante e dificultar a autenticidade de seu trabalho.

No texto, Jão também compartilhou que, nos últimos anos, sua carreira esteve no centro de tudo, fazendo com que ele adiasse momentos importantes da vida pessoal, como o luto pela perda das avós e relações interpessoais. Agora, ele deseja se dedicar a si mesmo, desfrutar de novas experiências e permitir que sua criatividade floresça sem pressão.

“Cheguei a um ponto de estabilidade financeira e profissional que me permite dar esse passo. Quero aproveitar esse tempo longe dos holofotes para criar algo que realmente faça sentido para mim e para o público”, completou.