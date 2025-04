'Karate Kid: Lendas' chega aos cinemas em maio com clássico atualizado

Por João Pedro Carvalho*—Marcado para estrear em maio, Karate Kid: Lendas terá a mesma premissa dos antigos filmes e até da série da Netflix. Li Fong é o adolescente chinês que, após começar a frequentar uma nova escola, conhece uma garota e passa a sofrer bullying. Para lidar com as agressões, ele começa a lutar Kung-fu. Treinado por Mr. Han, vivido por Jackie Chan, Li se apaixona pela arte marcial e se muda para Nova York para conhecer Daniel Larusso, interpretado por Ralph Macchio e para aprender karatê.

Algumas cenas do trailer fazem referência ao primeiro filme, Karate Kid. É o caso da cena do ‘bota casaco tira casaco’ mostrada no início do trailer, ou aquela em que Li vê seu olho roxo no armário da escola, uma alusão a quando Daniel é agredido na escola também observa o olho roxo. Há, ainda, a cena de Li lutando enquanto uma multidão assiste, uma releitura da final do torneio no primeiro filme. São as mesmas situações, porém de forma atualizada, uma estratégia para tentar cativar as novas gerações e gerar nostalgia nas gerações que assistiram aos primeiros filmes.

Apesar do karate e do kung-fu serem dois estilos completamente diferentes, o filme tenta explorar a complementação entre os dois. Uma referência a como eles podem se complementar é uma conversa entre Li e Daniel, na qual o sensei diz: “São dois galhos de uma mesma árvore”. Isso mostra que ambos os estilos de luta podem ser complementados se bem utilizados. A memória do Sr. Miyagi não será apagada e, por isso, Mr. Han viaja o mundo para ter contato com Daniel, mostrando que uma tradição bem fundada pode complementar qualquer estilo de luta.





Ralph Macchio está de volta como Daniel Larusso (foto: Divulgação)

Além de Ben Wang, que vive o adolescente Li Fong, o elenco principal do filme também contará com Caleb Baker, Sadie Stanley, Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson e Katrina Batur. O filme terá tempo de duração de 1h 58min.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel