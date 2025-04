Ju Marques lança Seresta Internacional, com música pop em ritmo brasileiro

O primeiro EP do projeto Seresta Internacional, de Ju Marques, celebra as clássicas baladas românticas nacionais e internacionais. Gravado durante o último show da cantora no aniversário de Ceilândia, em 27 de março, o projeto, que será transformado em DVD e chega ao streaming com sete releituras e uma música inédita, disponíveis em todas as plataformas digitais.

O repertório reúne sucessos que marcaram a carreira de Ju Marques e conquistaram o público nas redes sociais. Entre os destaques, encontra-se Always, hit de Bon Jovi que impulsionou a cantora no mercado digital, acumulando milhões de visualizações e compartilhamentos. Outras releituras presentes no EP são I will survive, considerado um dos hinos da comunidade LGBTQIAP+, e Take my breath away, uma das faixas mais famosas da banda Berlin.

Popular pelo apelo romântico, a seresta marca a produção musical brasileira por adaptar baladas da música pop a sonoridades mais brasileiras. Ju Marques, que se destaca no cenário musical com voz marcante e interpretações singulares no ritmo da seresta, revela a animação pelo lançamento do novo projeto. “Estou muito feliz e ansiosa para compartilhar esse primeiro EP do Seresta misturando músicas que amo com a energia da seresta. Espero que vocês curtam bastante!”, diz a artista.

O lançamento faz parte do DVD completo Seresta Internacional, que contará com 14 faixas distribuídas em duas etapas. O primeiro EP, com sete faixas inéditas já está no ar, enquanto o segundo, com as sete faixas restantes — incluindo mais uma inédita —, estreará na sexta-feira (11/4).