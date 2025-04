Felipe Neto: "É óbvio que não vou me candidatar. Queria chamar atenção"

Após anunciar a pré-candidatura à presidência do Brasil em 2026, o youtuber Felipe Neto usou as redes sociais nesta sexta (4/4) para esclarecer a intenção do anúncio. O vídeo era apenas uma estratégia de marketing para divulgar o audiobook de 1984, distopia clássica de autoria de George Orwell.

“Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Camaradas, aqui é o grande irmão”, Felipe inicia o vídeo referenciando a obra. Em 1984, o chamado Grande Irmão – que inspirou até o reality show Big Brother – representa um governo autoritário que vigia e manipula a população constantemente.

“Bom gente, é óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. Eu espero no fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar sua atenção. Então, preste atenção. Tudo que eu falei naquele vídeo que eu me candidatei à presidência da república, é o oposto do que eu acredito”, o youtuber esclarece.

As falas autoritárias do anúncio da candidatura, descritas por Felipe como propositais, foram explicadas pelo humorista: “Se você acreditou, ou pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais. A literatura é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Os livros têm o poder de transformar esse país e com certeza para melhor. Por isso eu fundei o meu clube do livro e por isso a Audible me escolheu para vir aqui falar com vocês.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Audible é a empresa de audiobooks que irá lançar a versão narrada e dramatizada de 1984, com as vozes imersivas de Lázaro Ramos, Milhem Cortaz, Alice Carvalho e Mateus Solano. Segundo Felipe, ler e ouvir 1984 em um mundo violento e perigoso é crucial.

“Se você já teve contato com a obra 1984, deve ter percebido que o meu discurso falso do vídeo de ontem foi totalmente inspirado no governo ditatorial que tá lá na história do livro. Inclusive muitas das frases foram copiadas para vocês perceberem. É claro que eu não vou lançar rede social nenhuma para monitorar, para controlar as pessoas. Afinal, infelizmente isso já acontece”, enfatiza sobre o anúncio.