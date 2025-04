Audição para ópera 'Por quem os sinos dobram' está com inscrições abertas

Durante o mês de abril, a International Brazilian Opera Company (IBOC) promove audições para a estreia mundial da ópera Por quem os sinos dobram, que estreia em Brasília em outubro de 2025.

Composta por Brian Wilbur Grundstrom e David M. Dorsen, a obra é baseada no romance homônimo de Ernest Hemingway e conta com edição de Eliana Carneiros. A obra narra a história de Robert Jordan, um jovem americano que luta na Guerra Civil Espanhola.

A pré-seleção vai até 11 de abril e os candidatos devem enviar, via formulário de inscrição, um vídeo recente, sem edição, cantando uma música de sua preferência, com duração máxima de oito minutos, além de uma foto e o currículo. Os artistas selecionados serão convocados por e-mail até 15 de abril para um retorno presencial, em 27 e 28 de abril, com acompanhamento de pianista. O resultado da convocação final será em 30 de maio.

A produção busca cantores profissionais brasilienses para colaborar na criação de obras contemporâneas, desde solistas até grupos para coro, com todos os tipos de vozes e treinamento em diferentes estilos, com ou sem leitura musical. Os candidatos selecionados têm a oportunidade de integrar o elenco da International Brazilian Opera Company.

João MacDowell, compositor erudito brasiliense e integrante da IBOC, reforça a importância da participação de artistas de Brasília no projeto. “Eu estou há trinta anos fora de Brasília e pra mim é muito importante porque estamos abrindo as portas pros artistas da cidade restabelecerem uma conexão com Brasília”, explicou. Segundo João, o objetivo da audição é unir as vozes da cidade e criar um espaço onde os artistas possam brilhar sem se intimidar pelo título de ópera.

Audições – IBOC Brasília



Prazo para envio on-line até 11 de abril. Anúncio por E-mail dos Convocados em 15 de abril. Audições Presenciais em 27 e 28 de abril e resultado final das audições em 30 de maio.

