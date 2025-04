Álbum Tucanuçu, de Victor Ramon e Tiago Tunes, aposta no instrumental

Por João Pedro Carvalho*—Trabalho feito por Victor Ramon e Tiago Tunes, o álbum Tucanuçu conta com diversas texturas musicais e traz diferentes emoções aos ouvintes. Inteiramente instrumental, o disco conta com proposta sonora particular e traz um total de 10 faixas. Os artistas prometem entregar a “diversidade e inovação que a música contemporânea instrumental pode abarcar”.

Dois instrumentos conduzem as músicas do álbum por inteiro: o bandolim de 10 cordas, tocado por Tiago Tunes, e o violão de 10 cordas,tocado por Victor Ramon. Além dos dois principais instrumentos, a base percussiva está em todas as músicas e é conduzida pelo percussionista brasiliense Mariano Toniatti. O álbum também conta com a presença de outros instrumentos como a guitarra e o violão de seis cordas. O nome do álbum faz referência ao tucano-toco, o mais conhecido dos tucanos. Segundo os artistas, o álbum veio da “necessidade e desejo de materializar composições dos artistas”.

O álbum conta com a direção musical feita pelo violonista e professor de violão João Ferreira, além das participações especiais da flautista Thanise Silva e da percussionista Larissa Umaytá. O disco também conta com as artes da ilustradora Brixx Furtado, fotografia de Van Papillo e alguns textos poéticos-descritivos escritos por Gabi Tunes. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal.





Sobre os compositores

Victor Ramon é um musicista pernambucano que mora em Brasília desde 2015. Realizou shows no Distrito Federal, mas também em Pernambuco, Paraíba, Europa e Chile. Tem influências dos ritmos nordestinos, do choro, do samba e também em de ritmos norte-americanos, como o jazz, o funk e o fusion. Atua como produtor, arranjador e diretor musical.

Tiago é mestre no bandolim e iniciou sua carreira em rodas de choro de Brasília. Fez apresentações junto de artistas como Cainã Cavalcante, Hamilton de Holanda e Rogério Caetano. Fora do Brasil, já se apresentou na França e na Suíça e foi premiado nas categorias de melhor arranjo e melhor música instrumental no Festival de Música da Rádio Nacional FM, com a composição Estação do Choro, no ano de 2021.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel