Madonna e Elton John fazem as pazes após décadas de brigas públicas

A cantora Madonna publicou nas redes sociais uma foto com Elton John, nesta segunda-feira (7/4). Na legenda, a Rainha do Pop anuncia que os dois "enterraram o machado de guerra", após décadas de desentendimentos públicos. E a dupla pode lançar uma parceria para encerrar de vez a rixa.

"Fui ver o Elton John se apresentar no SNL (o programa Saturday Night Live) esse fim de semana. UAU. Lembrei-me de quando eu estava no colégio e saí fugida de casa para ver o Elton ao vivo em Detroit! Foi uma atuação inesquecível que me ajudou a compreender o poder transformador da música", escreveu Madonna.

A cantora disse que a magoava "saber que alguém que admirava tanto compartilhava publicamente sua antipatia" por ela. "Quando o conheci, a primeira coisa que saiu de sua boca foi 'Me desculpe', e o muro entre nós caiu", compartilhou a artista.

"O perdão é uma ferramenta poderosa. Em poucos minutos, estávamos nos abraçando. Depois, ele me disse que tinha escrito uma canção para mim e que queria a minha colaboração. Foi como se tudo estivesse em um círculo completo!", finalizou a rainha do pop.

Rivalidade

A rivalidade entre Elton John e Madonna era publicamente conhecida desde os anos 2000, especificamente 2004, quando o cantor deixou claro no Q Awards que não a considerava merecedora do prêmio de "compositor clássico". No palco, ele disse: "Madonna, melhor artista ao vivo? Desde quando a sincronização labial está ao vivo? Desculpe por isso, mas acho que todos que dublam no palco em público quando você paga cerca de 75 libras para vê-los deveriam ser fuzilados. Muito obrigado. Sou eu fora da lista de cartões de Natal dela, mas eu dou uma chance? Não”.

Em 2012, o marido de John, David Furnish, criticou Madonna por ter recebido o Globo de Ouro de Melhor Canção Original com 'Masterpiece', do filme WE. Elton estava concorrendo na mesma categoria, e a derrota irritou o companheiro.

"Madonna ter ganhado o prêmio de melhor canção original mostra claramente como essas premiações não têm nada a ver com merecimento. Seu discurso de agradecimento foi embaraçoso e extremamente narcisista”, escreveu no Facebook. Furnish, porém, se retratou com a cantora e apagou a mensagem.