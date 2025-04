Espetáculo ‘Amazônia em movimento’ comemora 27 anos da companhia Corpo de Dança

Durante o mês de abril, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a temporada de Amazônia em Movimento, do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), sob direção artística de Mário Nascimento. Marcadas para 9 a 13/4, 16 a 20/4 e 23 a 27/4, as apresentações serão no Teatro do CCBB, com ingressos a partir de R$ 15, disponíveis no site e na bilheteria presencial do CCBB Brasília.

A programação terá seis espetáculos que celebram os 27 anos de história da companhia. Com referências da dança contemporânea brasileira e em homenagem aos povos originários, o espetáculo destaca a força e energia da região Norte do país. Entre os shows apresentados estão TA Sobre ser Grande e Cabanagem, ambos coreografados por Mário Nascimento; Rios Vingadores, da coreógrafa mineira Rosa Antuña; Caput Art. 5, de Jorge Garcia; Urutau, de Andressa Miyazato; e Mundo da razão presente, de Ricardo Risuenhom, que conta com libras e audiodescrição.

A companhia Corpo de Dança do Amazonas foi criada em 1998 pelo Governo do Estado do Amazonas com o objetivo de compor o corpo artístico do Teatro Amazonas. Com referência em dança contemporânea, a CDA vem construindo um patrimônio imaterial reconhecido nacionalmente com mais de 60 obras produzidas em colaboração com artistas do Brasil afora.

Na direção artística da companhia desde 2020, Mário Nascimento nasceu no interior de São Paulo e deu início à carreira profissional como bailarino aos 16 anos. Depois de viajar o mundo com seu trabalho, foi convidado para dirigir a Corpo de Dança do Amazonas. Para o artista, o que mais diferencia a CDA das demais companhias do país é sua representatividade dos povos originários. "Tem uma questão étnica em que 90% dos bailarinos são originários da região e partilham algo muito poderoso da ancestralidade que abrange aquele território. Essa roupagem de ser da região Norte faz com que eles sejam muito orgulhosos da etnia e torna a companhia muito poderosa e muito peculiar com uma dança mais forte, orgânica e inclusiva", explica.

Além das apresentações, Mário também oferece uma oficina de dança contemporânea voltada para bailarinos profissionais e estudantes de nível intermediário e avançado. Com atividades que buscam promover o intercâmbio cultural, estimular reflexões sobre arte, cultura e sociedade, o curso oferece métodos que visam ampliar as habilidades técnicas e a expressão criativa dos participantes. Com disponibilidade de 30 vagas por dia, as oficinas estão marcadas para 11, 18 e 25 de abril, às 13h. Para participar, basta retirar o ingresso um hora antes da oficina, na bilheteria do CCBB Brasília.

O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e tem o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Todas as apresentações têm classificação indicativa livre para todos os públicos e a programação completa está disponível no site e redes sociais do CCBB Brasília.



Corpo de Dança do Amazonas – Amazônia em Movimento

De 9 a 27 de abril, no Teatro I do Centro Cultural Branco do Brasil Brasília - SCES, Trecho 2. Ingressos a partir de R$ 15 disponíveis no site e bilheteria do CCBB. Livre para todas as idades.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco