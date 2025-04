Vera Fischer revela que quase foi expulsa de escola por caso de sexo: "Um escândalo"

Vera Fisher surpreendeu ao ter revelado que quase foi expulsa da escola que estudava, em Blumenau, Santa Catarina, após ter feito uma redação com drogas e sexo envolvendo o grupo de rock britânico The Beatles.

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta última segunda-feira (7), a atriz veterana detalhou a situação inusitada. "Eu vendia santinho, comprava santinho, vendia santinho na escola. Mas aí resolvi escrever uma história, chamei de Uma visita a Londres", iniciou.

"Eu tinha duas amigas que também eram Beatlemaníacas, a Helen e a Glória. Nós três cantávamos parabéns no dia do aniversário do Paul McCartney, fazíamos bolo e cantávamos. Era como uma redação bobinha. A gente tinha ido pra Londres, encontrado os Beatles, visitado Liverpool, assistido a um show deles", contou Vera Fischer, que revelou a inserção de sexo e drogas na história fictícia.

"Um escândalo"

"Depois, a gente foi todo mundo pra um hotel. Começamos a tomar LSD, muitas drogas. A gente transava com todo mundo, um com o outro. Era uma felicidade brutal", relembrou ela. "Esse caderno começou a circular de carteira em carteira. As meninas queriam ler. Elas ficavam assim, em choque. Era um escândalo, né?", disse a veterana, que afirmou quase ter sido expulsa da instituição.

"Chamaram meus pais. Me lembro até hoje: pareciam uns doze pinguins na sala. Meus pais, esbugalhados. Minha mãe perguntando: ‘Como assim, drogas? Sexo? Você nem sabe o que é isso!’ Falei: ‘Mãe, eu leio. Eu sei que isso é moderno. Não sei se eles fazem ou não, mas eu quis participar. Eu quis chamar atenção pros Beatles. Porque eu sou moderna. Eu sou moderna", acrescentou a atriz, que foi suspensa como punição.

