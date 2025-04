Corpo de Dança do Amazonas faz temporada no CCBB

CB Correio Braziliense

Foto do espetáculo - (crédito: Michael Dantas)

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília) apresenta, entre 9 e 13, 16 e 20, e 23 e 27,a temporada de Amazônia em movimento, do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), sob direção artística de Mário Nascimento. A programação conta com seis espetáculos que celebram os 26 anos de história da companhia, homenageando os povos originários e destacando a força e a energia da região Norte do país.

As apresentações ocorrem no teatro do CCBB, e os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis em breve no site e na bilheteria do CCBB Brasília. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e tem o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

A oficina de Dança Contemporânea será conduzida por Mário Nascimento, renomado diretor artístico e coreógrafo do Corpo de Dança do Amazonas, com 40 anos de experiência no Brasil e no exterior. Destinada a bailarinos profissionais e estudantes de nível intermediário e avançado, a atividade busca promover o intercâmbio cultural, estimular reflexões sobre arte, cultura e sociedade e incentivar a formação de público apreciador da dança contemporânea. O conteúdo programático inclui técnicas de solo, ondulação, lateralidade, deslocamento espacial e a relação entre movimento, espaço e música, culminando na construção e desconstrução de sequências coreográficas.

Há quatro anos à frente do CDA, o artista retorna um ano após a última temporada em Brasília com a companhia. “Estou muito emocionado com essas apresentações em Brasília. Estivemos aqui em 2024 com a bilheteria esgotada e esperamos vivenciar isso novamente, a passagem da companhia por Brasília sempre é um grande sucesso, essa cidade que abraçou tão bem o Corpo de Dança do Amazonas”, afirma.