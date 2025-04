Tudo sobre o fim do conflito entre Madonna e Elton John

O que durante anos parecia ser uma rivalidade irreversível chegou a um desfecho inesperado — e emocionante. Madonna e Elton John, dois dos nomes mais influentes da música pop, finalmente fizeram as pazes após décadas de trocas de farpas públicas. O reencontro aconteceu nos bastidores do Saturday Night Live no último fim de semana, e marcou o fim de uma das mais notórias tensões da indústria musical.

A reconciliação veio acompanhada de um gesto surpreendente. Madonna, ao saber que Elton seria a atração musical do programa, decidiu comparecer pessoalmente. “Queria olhar nos olhos dele, entender de verdade”, escreveu em uma publicação no Instagram. O que ela não esperava era a reação imediata do colega: “A primeira coisa que ele me disse foi: ‘Me perdoe’”. Segundo a cantora, essa simples frase foi suficiente para derrubar barreiras que existiam há anos. “O muro entre nós caiu”, declarou.

A tensão entre os dois remonta ao início dos anos 2000, quando Elton criticou duramente “Die Another Day”, faixa de Madonna feita para a franquia James Bond, chamando-a de “a pior música tema de 007”. Nos anos seguintes, os comentários se intensificaram. Ele a acusou de dublar nos shows e, antes de sua apresentação no Super Bowl de 2012, chegou a dizer que ela deveria ao menos “dublar direito”. Também chegou a chamá-la de “stripper de parque de diversões”, sugerindo que sua carreira havia chegado ao fim.

O ponto mais agudo do conflito ocorreu quando Madonna venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção Original, superando Elton. Apesar da vitória, a cantora optou por um tom conciliador: “Ele é brilhante, eu o adoro. Vai ganhar outro prêmio. Não me sinto mal”.

Mesmo com o histórico tenso, o reencontro parece ter despertado memórias afetivas. Madonna revelou que, ainda adolescente, chegou a fugir de casa apenas para assistir a um show de Elton em Detroit. “Aquela noite mudou minha vida. Eu me sentia deslocada no mundo, e ver Elton no palco me ensinou que ser diferente podia ser libertador”, relembrou.

O clima de reconciliação se intensificou quando Elton mencionou ter escrito uma música especialmente para Madonna, sugerindo que os dois unissem forças em uma colaboração futura. “Foi como se tudo finalmente fizesse sentido”, contou a cantora, emocionada.

Enquanto isso, no palco do SNL, Elton dividiu os vocais com Brandi Carlile nas faixas “Little Richard’s Bible” e “Who Believes in Angels”. E, em um momento descontraído, Patti LaBelle divertiu o público ao lembrar que o cantor nunca devolveu um pote de Tupperware que ela usou para levar comida para ele nos anos 60.

Madonna, por sua vez, tem feito postagens mais introspectivas nas redes sociais. Em uma carta recente, afirmou que não teme mais a morte — um sentimento que parece refletir um momento de maturidade e transformação pessoal.