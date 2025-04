O que se sabe sobre o novo álbum confirmado do Maroon 5

Depois de um período de silêncio nos estúdios, o Maroon 5 está pronto para retomar os holofotes. Durante sua participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, na noite desta segunda-feira (7), Adam Levine revelou que a banda lançará novas músicas ainda este ano — e com direito a turnê mundial.

Com um sorriso enigmático e cercado pela empolgação da plateia, Levine confirmou o que os fãs já desconfiavam: “Os boatos são verdadeiros”, disse ele. “Temos coisas incríveis a caminho.” Embora tenha evitado entregar todos os detalhes, o vocalista deixou escapar algumas pistas empolgantes: um single inédito será lançado no final deste mês, seguido por um álbum previsto para o verão norte-americano e uma turnê programada para o outono.

Este será o primeiro projeto da banda desde o lançamento de Jordi, em 2021, um disco que contou com colaborações de peso como Stevie Nicks, Megan Thee Stallion e HER, e trouxe os sucessos “Memories” e “Nobody’s Love”. Desde então, a banda lançou apenas a faixa “Middle Ground”, em 2023.

Durante a entrevista, Levine também relembrou momentos marcantes da carreira do grupo, incluindo a colaboração com o produtor Benny Blanco no hit “Moves Like Jagger”, que redefiniu a sonoridade da banda em 2011. “O Benny tem uma energia contagiante. Ele foi o primeiro a me fazer compor fora do universo da banda”, contou Levine. Foi nesse encontro que ele ouviu pela primeira vez as demos de “Moves Like Jagger” e “Stereo Hearts”, faixas que viriam a dominar as paradas naquele ano.

Sobre o novo projeto, Levine mantém o mistério, mas garante que a fase atual traz uma nova inspiração. “É incrível ter essa energia fresca de volta. Estou mais animado do que nunca.”

Adam Levine relembra seus momentos icônicos no The Voice

Recentemente, Adam Levine relembrou sua participação no The Voice, onde esteve por 16 temporadas no programa, de 2011 a 2019 e agora está de volta.

Segundo a People, no vídeo, ele assistiu aos momentos icônicos em um laptop, começando com sua vitória na 1ª temporada com Javier Colon.

“Isso é loucura. Traz de volta muitas memórias. Naquela época, quando o programa começou, realmente não sabíamos o que esperar. Não havia uma instituição do The Voice. Não era uma coisa. Era totalmente novo“, afirmou.

“Lembro-me de quando ouvi Javier cantar, pensei comigo mesmo: ‘Esse cara faz tudo fazer sentido’, tipo, por que estou fazendo isso. Porque ele era tão bom. Foi apenas um momento emocionante”, ele continua. “E ter vencido a primeira temporada do The Voice… eles nunca podem tirar isso de você. É muito legal.”

“Tessanne Chin, é como se você sentisse que o país inteiro estava assistindo e que era apenas um evento realmente especial. É tão bom sentir que você realmente fez parte da corrida de alguém até o fim dessa coisa… Eu nunca vou esquecer Tessanne. Eu a amo. Ela me fez rir”, disse, acrescentando brincando: “Acho que ela pensou que eu era louco no bom sentido.”

No próximo clipe, ele venceu mais uma vez na 9ª temporada com Jordan Smith. Em sua reflexão, o artista de lembra de pensar que Smith era “uma das melhores cantoras que já ouvi na minha vida.”

“Esse foi realmente especial porque ele é tão inacreditável. E eu não sei se o The Voice antes ou depois já teve alguém tão bom quanto Jordan. Eu acredito nisso”, afirmou.

Adam é mostrado de pé em sua cadeira em várias ocasiões, esperando convencer os competidores a se juntarem ao seu time: “Eu sou tão louco”, brincou.

“Tão sedento. O que há de errado comigo? Tipo, ver isso está me deixando louco. Eu nunca vi isso. Com o que você vai me envergonhar agora?”, disse.

O clipe final mostra ele conduzindo sua própria audição às cegas em 2015. Ele cantou Tiny Dancer de Elton John, e os então treinadores Pharrell Williams, Christina Aguilera e Blake Shelton viraram suas cadeiras.

Em seu comentário, ele se abriu sobre seu relacionamento com Shelton, que deixou o programa em maio de 2023 após 23 temporadas.

“Blake Shelton, uau. Odeio ele. Só tem uma pergunta desde o primeiro dia de filmagem do The Voice que me fazem… não sobre a música, não qual foi sua inspiração para escrever ‘She Will Be Loved’, nada legal. A única pergunta que alguém me faz é ‘Como é Blake?’ E eu odeio isso. Mas eu o amo. Não, desculpe, odeio ele”, ele brinca.

“Então era eu falando sobre mim mesmo. Obrigado por ficarem comigo hoje, pessoal. Não percam uma nova temporada do The Voice na NBC. Vai ser incrível. Blake não está lá.”, finalizou.