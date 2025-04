Polícia controla vandalismo em sessão de 'Um Filme Minecraft'

Reação dos adolescentes ocorre em um momento específico do filme: quando um dos personagens grita "Chicken Jockey" - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um grupo de adolescentes foram flagrados jogando baldes de pipoca, derrubando refrigerante, pulando nas poltronas e gritando durante sessão de Um Filme Minecraft no sábado (5/4), nos Estados Unidos. As reações dos menores de idade foram consideradas inaceitáveis pelo Township Theatre, onde o filme foi exibido.

O cinema anunciou, nas redes sociais, que qualquer adolescente que queira ver O Filme Minecraft deve ser acompanhado por um pai ou adulto responsável. O Teatro Township ainda recomendou que os pais conversem com os filhos que estiveram envolvidos na confusão. Em uma das sessões, policiais foram acionados e chegaram a escoltar parte do público para fora.

"Grandes grupos de meninos não supervisionados estiveram envolvidos em comportamentos completamente inaceitáveis, incluindo vandalismo. Também recebemos várias reclamações de outros frequentadores de cinema que estavam tentando desfrutar do filme com suas famílias", disse o Teatro Township.

Veja o vídeo:

Lançamento de Minecraft juntou os dois conteúdos brainrots preferidos dos americanos: reações exageradas no cinema + desperdício de comida pic.twitter.com/luEBRcZTBi — Hulk Cinéfilo (@hulk_cinefilo) April 8, 2025

Segundo o jornal norte-americano ABC News, a reação dos adolescentes ocorre em um momento específico do filme: quando um dos personagens grita "Chicken Jockey", que é uma criatura rara representada por um bebê zumbi montado em uma galinha.

David Rose, coproprietário do Township Theatre, disse a proibição de que os adolescentes assistam oao filme desacompanhados de pais ou adultos responsáveis surgiu depois que o gerente do teatro entrou em contato com ele.

"O gerente nos ligou e disse que o teatro estava em péssimo estado. Ele respondeu: 'Bem, está uma bagunça terrível. Uma fileira de assentos foi arrancada do chão'", contou Rose.

Baseado no famoso jogo Minecraft, o filme conta a história de quatro estranhos transportados para o Overworld, um mundo surreal de blocos e criaturas. Para voltar para casa, eles devem unir forças com o construtor Steve e enfrentar perigos mortais em uma jornada de aventura e autodescoberta.

Lançado em 2011, Minecraft é um videogame onde é possível criar diversos tipos de construções utilizando blocos, em um mundo virtual. O título se consolidou como um dos mais populares da história, com mais de 300 milhões de cópias vendidas mundialmente. O filme estreou nos cinemas do Brasil em 3 de abril.